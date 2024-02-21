Директор Руха: «У команды нет задачи выйти в еврокубки. Мы не готовы»

Спортивный директор «Руха» Владимир Лапицкий считает, что команде еще рано выходить в еврокубки, поэтому перед тренером Виталием Пономаревым нет такой задачи.

«Конкретной задачи попасть в еврокубки нет – все должно быть постепенно. Если говорить честно, то «Рух» еще не готов к этому. Мы стремимся побеждать и в свое время играть в еврокубках, но сейчас главное – иметь поставленную игру и свой стиль. У Виталия Пономарева и его тренерского штаба полное доверие от руководства, это чувствуют и они, и футболисты».

«Даже если команда будет терять очки – сейчас не будет никаких кардинальных изменений, мы верим в те идеи, которые воплощают главный тренер и его игроки», – сказал Лапицкий.

Первую часть сезона львовская команда завершила на 6-й позиции таблицы УПЛ.