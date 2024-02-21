Украина. Премьер лига21 февраля 2024, 11:02 | Обновлено 21 февраля 2024, 11:03
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ФОТО. Защитник Динамо позвал под венец свою девушку
21-летний Антон Боль выступает в нынешнем сезоне в аренде в «Заре»
21 февраля 2024, 11:02 | Обновлено 21 февраля 2024, 11:03
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Защитник киевского «Динамо» Антон Боль, проводящий нынешний сезон на правах аренды в луганской «Заре», решил расстаться с холостяцкой жизнью.
21-летний футболист сделал предложение своей девушке Анастасии, на которое она ответила «Да». О принятии важного решения пара сообщила на своих страницах в Instagram.
Отметим, что в нынешнем сезоне Боль провел за «Зарю» во всех турнирах 7 матчей и отдал 1 результативную передачу.
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