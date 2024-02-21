ФОТО. Защитник Динамо позвал под венец свою девушку

Защитник киевского «Динамо» Антон Боль, проводящий нынешний сезон на правах аренды в луганской «Заре», решил расстаться с холостяцкой жизнью.

21-летний футболист сделал предложение своей девушке Анастасии, на которое она ответила «Да». О принятии важного решения пара сообщила на своих страницах в Instagram.

Отметим, что в нынешнем сезоне Боль провел за «Зарю» во всех турнирах 7 матчей и отдал 1 результативную передачу.