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Украина. Премьер лига
21 февраля 2024, 11:02 | Обновлено 21 февраля 2024, 11:03
291
0

ФОТО. Защитник Динамо позвал под венец свою девушку

21-летний Антон Боль выступает в нынешнем сезоне в аренде в «Заре»

21 февраля 2024, 11:02 | Обновлено 21 февраля 2024, 11:03
291
0
ФОТО. Защитник Динамо позвал под венец свою девушку
Instagram. Антон Боль с невестой

Защитник киевского «Динамо» Антон Боль, проводящий нынешний сезон на правах аренды в луганской «Заре», решил расстаться с холостяцкой жизнью.

21-летний футболист сделал предложение своей девушке Анастасии, на которое она ответила «Да». О принятии важного решения пара сообщила на своих страницах в Instagram.

Отметим, что в нынешнем сезоне Боль провел за «Зарю» во всех турнирах 7 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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Антон Боль Динамо Киев аренда игрока Заря Луганск Украинская Премьер-лига lifestyle
Источник Instagram
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