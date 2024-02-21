Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» хотел подписать экс-игрока «Динамо» Владислава Кулача, однако форвард не захотел возвращаться в Украину.

Сейчас Кулач выступает в Азербайджане в составе «Зиры. При этом украинский клуб все еще не может регистрировать новичков, даже если бы игрок вернулся в УПЛ.

Сообщается, что «Днепр-1» выплатил долг экс-тренеру Игору Йовичевичу и ждет, когда будет снят трансферный бан. Документы о погашении долга скоро должны передать в ФИФА, что позволит официально заявить новичка Олега Очеретько.