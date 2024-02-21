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  4. Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
Украина. Премьер лига
21 февраля 2024, 08:48 |
1850
0

Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо

Кулач отказался возвращаться, а клуб ждет шанс регистрировать игроков

21 февраля 2024, 08:48 |
1850
0
Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» хотел подписать экс-игрока «Динамо» Владислава Кулача, однако форвард не захотел возвращаться в Украину.

Сейчас Кулач выступает в Азербайджане в составе «Зиры. При этом украинский клуб все еще не может регистрировать новичков, даже если бы игрок вернулся в УПЛ.

Сообщается, что «Днепр-1» выплатил долг экс-тренеру Игору Йовичевичу и ждет, когда будет снят трансферный бан. Документы о погашении долга скоро должны передать в ФИФА, что позволит официально заявить новичка Олега Очеретько.

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Днепр-1 Игор Йовичевич Владислав Кулач Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Источник Циганик LIVE
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