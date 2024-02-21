Завершив сборы в Турции и вернувшись в Украину, футболисты «Днепра-1» получили несколько выходных дней. И 20 февраля команда собралась на базе в Приднепровске, чтобы начать уже прямую подготовку к рестарту чемпионата Украины. В ближайшее воскресенье, 25 февраля, «Днепр-1» будет принимать «Минай».

Тренировка под руководством Юрия Максимова носила, в основном, втягивающий характер. Футболисты, разделившись на две команды, выполняли разные задачи с мячом. При этом станции были размещены по всей площади поля, и это на легком эмоциональном фоне обеспечило получение необходимой нагрузки.

Немного соскучившись друг за другом за выходные, футболисты и тренеры много шутили и работали с удовольствием. Было заметно, что спортклубовцы уже находятся в предвкушении долгожданных официальных матчей.

Защитник «Днепра-1» Василий Кравец:

«Вернулись из солнечной Турции в мрачную Украину, но это хорошо, это новые эмоции для нас. Сейчас готовимся к первой игре и надеемся на положительный результат. Мы готовились, все ребята в хорошем настроении, физически подготовлены. Думаю, все будет хорошо.

Какие надежды и ожидания? Всегда хочется, чтобы было положительное настроение. Но сейчас нельзя говорить, что после игры будет с «Минаем». Надо идти шаг за шагом: «Минай», «Оболонь» и дальше. А потом уже будем смотреть на итог».

ВИДЕО. Легкая тренировка Максимова. Днепр-1 начал подготовку к Минаю