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  4. Новый тренер Марселя настроен обыграть Шахтер: «Можем перевернуть сезон»
Франция
21 февраля 2024, 07:49 |
360
0

Новый тренер Марселя настроен обыграть Шахтер: «Можем перевернуть сезон»

Гассет верит в победу в ответном матче еврокубка

21 февраля 2024, 07:49 |
360
0
Новый тренер Марселя настроен обыграть Шахтер: «Можем перевернуть сезон»
ФК Марсель. Жан-Луи Гассет (справа)

Во вторник новым тренером «Марселя» стал 70-летний Жан-Луи Гассет, а команда уже в четверг сыграет ответный матч плей-офф Лиги Европы против «Шахтера».

Специалист уверен, что команда еще может повернуть сезон в лучшую сторону.

«Я понял, что у «Марселя» сейчас нет души, а Дженнаро Гаттузо потерял управление командой. Меня попросили изменить ситуацию, у меня есть четыре месяца. Мой возраст? Возраст у вас в голове, а у меня есть задача. У нас впереди важные матчи, можно перевернуть весь сезон. У нас есть еврокубковый матч с «Шахтером», который является сильным соперником. А Лиге 1 мы хотим быть выше, чем 9-е место».

«Мы не просим от игроков ничего невозможного. Результаты в последнее время посредственные, но шансы есть. Игрокам нужно осознать, что они являются хорошими футболистами, а в последнее время делали недостаточно», – сказал Гассет.

Первый матч завершился вничью 2:2.

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Жан-Луи Гассет Марсель Шахтер Донецк Марсель - Шахтер Лига Европы
Источник ФК Марсель
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