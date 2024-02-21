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  4. Бавария проведет перестройку состава. Вне опасности только 4 игрока
Германия
21 февраля 2024, 07:29 | Обновлено 21 февраля 2024, 07:41
800
2

Бавария проведет перестройку состава. Вне опасности только 4 игрока

Клуб готов к серьезным шагам на трансферном рынке

21 февраля 2024, 07:29 | Обновлено 21 февраля 2024, 07:41
800
2
Бавария проведет перестройку состава. Вне опасности только 4 игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

По информации немецких СМИ, вне зависимости от ситуации с тренером, летом «Бавария» запланировала серьезную перестройку состава с трансферами и продажами игроков.

Среди футболистов не беспокоиться за свое место могут только Гарри Кейн, Томас Мюллер, Джамал Мусиала и Мануэль Нойер. Остальных игроков оценят по итогам сезона, а клуб готов к продажам, чтобы выручить необходимую сумму на трансферы новичков.

Мюнхенская команда находится на серии из трех поражений во всех турнирах. В Бундеслиге «Бавария» отстает от «Байера» на 8 пунктов, а в первом матче плей-офф Лиги чемпионов уступила «Лацио» 0:1.

Несмотря на информацию о возможно увольнении наставника Томаса Тухеля, клуб пока что не готов к такому шагу.

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Бавария чемпионат Германии по футболу Мануэль Нойер Джамал Мусиала Гарри Кейн Томас Мюллер трансферы трансферы Бундеслиги
Источник Sky Germany
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