Бавария проведет перестройку состава. Вне опасности только 4 игрока

По информации немецких СМИ, вне зависимости от ситуации с тренером, летом «Бавария» запланировала серьезную перестройку состава с трансферами и продажами игроков.

Среди футболистов не беспокоиться за свое место могут только Гарри Кейн, Томас Мюллер, Джамал Мусиала и Мануэль Нойер. Остальных игроков оценят по итогам сезона, а клуб готов к продажам, чтобы выручить необходимую сумму на трансферы новичков.

Мюнхенская команда находится на серии из трех поражений во всех турнирах. В Бундеслиге «Бавария» отстает от «Байера» на 8 пунктов, а в первом матче плей-офф Лиги чемпионов уступила «Лацио» 0:1.

Несмотря на информацию о возможно увольнении наставника Томаса Тухеля, клуб пока что не готов к такому шагу.