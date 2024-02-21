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Англия
21 февраля 2024, 07:11 | Обновлено 21 февраля 2024, 07:12
799
0

Кризис Ливерпуля. Основной форвард пропустит месяцы

Команда осталась без Диогу Жоты

21 февраля 2024, 07:11 | Обновлено 21 февраля 2024, 07:12
799
0
Кризис Ливерпуля. Основной форвард пропустит месяцы
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что что форвард команды Диогу Жота в ближайшее время на поле не вернется, а сроки восстановления игрока обозначены как месяцы.

Жота в сезоне успел забить 14 голов и сделать 4 результативные передачи.

Кроме Жоты сейчас травмированы Алиссон, Александр-Арнольд, Собослаи, Алькантара и Кертис Джонс, под вопросом выступления Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса.

При этом Красных ожидает тяжелый календарь, в том числе матчи с «Челси», «Манчестер Сити» и «Эвертоном».

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Ливерпуль Диогу Жота чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма
Источник BBC
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