Кризис Ливерпуля. Основной форвард пропустит месяцы

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что что форвард команды Диогу Жота в ближайшее время на поле не вернется, а сроки восстановления игрока обозначены как месяцы.



Жота в сезоне успел забить 14 голов и сделать 4 результативные передачи.



Кроме Жоты сейчас травмированы Алиссон, Александр-Арнольд, Собослаи, Алькантара и Кертис Джонс, под вопросом выступления Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса.



При этом Красных ожидает тяжелый календарь, в том числе матчи с «Челси», «Манчестер Сити» и «Эвертоном».