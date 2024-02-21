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Лига Европы
21 февраля 2024, 03:30 | Обновлено 21 февраля 2024, 03:36
303
0

ВИДЕО. Шахтер прибыл во Францию на матч Лиги Европы с Марселем

Главный тренер оранжево-черных Марино Пушич взял на матч 28 футболистов

21 февраля 2024, 03:30 | Обновлено 21 февраля 2024, 03:36
303
0
ВИДЕО. Шахтер прибыл во Францию на матч Лиги Европы с Марселем
ФК Шахтер Донецк

Вторник, 20 февраля, начался для игроков «Шахтера» с тренировки, которую они провели в Гамбурге, а уже ближе к вечеру команда чартерным рейсом совершила перелет с севера Германии на юг Франции и около 18:00 по местному времени прибыла в аэропорт Марселя.

В среду, 21 февраля, дончане проведут открытую тренировку и предматчевую пресс-конференцию с участием игрока и наставника команды.

Ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА «Марсель» – «Шахтер» состоится 22 февраля на арене «Стад де Марсель». Игра начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Главный тренер оранжево-черных Марино Пушич взял на матч 28 футболистов.

  • Вратари: Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Денис Барченко
  • Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Лука Лацабидзе
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Кевин, Невертон, Марлон, Виктор Цуканов
  • Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси

ВИДЕО. Шахтер прибыл во Францию на матч Лиги Европы с Марселем

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Источник ФК Шахтер Донецк
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