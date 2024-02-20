Во вторник, 20 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Интер» и «Атлетико».

Игра проходит на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

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В первом тайме команды голами не отмечались. Хотя ближе были именно хозяева поля, нанесшие восемь ударов по воротам, два из которых попали в створ.

В начале второго тайма на поле появился австрийский форвард Марко Арнаутович, сумевший открыть счет в матче, отправив мяч в сетку ворот Яна Облака на 79-й минуте.

ВИДЕО. Арнаутович вывел Интер вперед в противостоянии с Атлетико