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Лига чемпионов
20 февраля 2024, 23:48 | Обновлено 21 февраля 2024, 00:08
191
0

ВИДЕО. Арнаутович вывел Интер вперед в противостоянии с Атлетико

Австриец забил на 79-й минуте

20 февраля 2024, 23:48 | Обновлено 21 февраля 2024, 00:08
191
0
ВИДЕО. Арнаутович вывел Интер вперед в противостоянии с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнаутович

Во вторник, 20 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Интер» и «Атлетико».

Игра проходит на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом тайме команды голами не отмечались. Хотя ближе были именно хозяева поля, нанесшие восемь ударов по воротам, два из которых попали в створ.

В начале второго тайма на поле появился австрийский форвард Марко Арнаутович, сумевший открыть счет в матче, отправив мяч в сетку ворот Яна Облака на 79-й минуте.

ВИДЕО. Арнаутович вывел Интер вперед в противостоянии с Атлетико

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Интер Милан Атлетико Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов Интер - Атлетико Марко Арнаутович
Источник Sport.ua
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