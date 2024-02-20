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Лига чемпионов
20 февраля 2024, 23:23 | Обновлено 21 февраля 2024, 00:02
371
0

ВИДЕО. Фол Хуммельса? Люк де Йонг сравнял счет для ПСВ со спорного пенальти

Арбитр матча 1/8 финала Лиги чемпионов принял ответственное решение

20 февраля 2024, 23:23 | Обновлено 21 февраля 2024, 00:02
371
0
ВИДЕО. Фол Хуммельса? Люк де Йонг сравнял счет для ПСВ со спорного пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

20 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют ПСВ и «Боруссия» Д.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в нидерландском Эйндховене на стадионе «Филипс».

На 56-й минуте Люк де Йонг сравнял счет для ПСВ со спорного пенальти. Арбитр матча принял ответственное решение, зафиксировав фол Матса Хуммельса, хотя тот настаивал, что играл в мяч.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче ПСВ и Боруссии Д

ГОЛ! 1:1. Люк де Йонг, 56 мин (пен)

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Источник Sport.ua
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