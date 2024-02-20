Лига чемпионов20 февраля 2024, 23:23 | Обновлено 21 февраля 2024, 00:02
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ВИДЕО. Фол Хуммельса? Люк де Йонг сравнял счет для ПСВ со спорного пенальти
Арбитр матча 1/8 финала Лиги чемпионов принял ответственное решение
20 февраля 2024, 23:23 | Обновлено 21 февраля 2024, 00:02
371
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20 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют ПСВ и «Боруссия» Д.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в нидерландском Эйндховене на стадионе «Филипс».
На 56-й минуте Люк де Йонг сравнял счет для ПСВ со спорного пенальти. Арбитр матча принял ответственное решение, зафиксировав фол Матса Хуммельса, хотя тот настаивал, что играл в мяч.
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче ПСВ и Боруссии Д
ГОЛ! 1:1. Люк де Йонг, 56 мин (пен)
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