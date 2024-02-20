ВИДЕО. Точно в девятку. Маллен забил в ЛЧ за Боруссию Д бывшей команде

20 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют ПСВ и «Боруссия» Д.

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Первый матч проходит в нидерландском Эйндховене на стадионе «Филипс».

На 24-й минуте счет был открыт. Отправив мяч точно в девятку, Дониелл Маллен забил в ЛЧ за Боруссию Д своей бывшей команде.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче ПСВ и Боруссии Д

ГОЛ! 0:1. Дониелл Маллен, 24 мин.