Лига чемпионов20 февраля 2024, 22:35 | Обновлено 20 февраля 2024, 22:46
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ВИДЕО. Точно в девятку. Маллен забил в ЛЧ за Боруссию Д бывшей команде
На 24-й минуте счет в первом матче 1/8 финала ЛЧ был открыт
20 февраля 2024, 22:35 | Обновлено 20 февраля 2024, 22:46
192
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20 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют ПСВ и «Боруссия» Д.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в нидерландском Эйндховене на стадионе «Филипс».
На 24-й минуте счет был открыт. Отправив мяч точно в девятку, Дониелл Маллен забил в ЛЧ за Боруссию Д своей бывшей команде.
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче ПСВ и Боруссии Д
ГОЛ! 0:1. Дониелл Маллен, 24 мин.
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