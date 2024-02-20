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  4. Мартинес против Гризманна. Известны составы на матч ЛЧ Интер – Атлетико
Лига чемпионов
20 февраля 2024, 21:07 |
138
0

Мартинес против Гризманна. Известны составы на матч ЛЧ Интер – Атлетико

Игра начнется в 22:00 по Киеву

20 февраля 2024, 21:07 |
138
0
Мартинес против Гризманна. Известны составы на матч ЛЧ Интер – Атлетико

Во вторник, 20 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Интер» и «Атлетико».

Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч.

«Интер»: Зоммер, Павар, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Тюрам.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Витсель, Лино, Молина, Коке, Сауль, Де Пауль, Льоренте, Гризманн.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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