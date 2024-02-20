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Испания
20 февраля 2024, 21:16 |
69
0

Хавбек Барселоны опроверг слухи о желании покинуть клуб

Френки де Йонг счастлив в Каталонии

20 февраля 2024, 21:16 |
69
0
Хавбек Барселоны опроверг слухи о желании покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг опроверг слухи о желании покинуть клуб:

«В прессе много фейковых новостей. Некоторым из вас должно быть стыдно, это должно прекратиться. Люди придумали цифры моей зарплаты. Вы много говорите о моем контракте, моей ситуации в команде и моей зарплате. Много дыма, много лжи. Отчеты о зарплате в размере 40 миллионов евро очень далеки от того, что я действительно зарабатываю. Я очень счастлив в «Барселоне», надеюсь остаться здесь на много лет».

Ранее СМИ сообщали, что переманить звездного полузащитника хочет «ПСЖ».

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Френки де Йонг Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Фабрицио Романо
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