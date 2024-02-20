Хавбек Барселоны опроверг слухи о желании покинуть клуб

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг опроверг слухи о желании покинуть клуб:

«В прессе много фейковых новостей. Некоторым из вас должно быть стыдно, это должно прекратиться. Люди придумали цифры моей зарплаты. Вы много говорите о моем контракте, моей ситуации в команде и моей зарплате. Много дыма, много лжи. Отчеты о зарплате в размере 40 миллионов евро очень далеки от того, что я действительно зарабатываю. Я очень счастлив в «Барселоне», надеюсь остаться здесь на много лет».

Ранее СМИ сообщали, что переманить звездного полузащитника хочет «ПСЖ».