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Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 20:10 |
832
0

Капитан Оболони: «Надо урегулировать вопрос с повестками»

Олег Слободян высказал мнение о мобилизации футболистов

20 февраля 2024, 20:10 |
832
0
Капитан Оболони: «Надо урегулировать вопрос с повестками»
ФК Оболонь Киев

Капитан киевской «Оболони» Олег Слободян высказал мнение о мобилизации футболистов.

«Оболонь» в межсезонье была на слуху, получив на всю команду повестки от ТЦК и СП. Вопрос бронирования футболистов стал актуальным. Каким Вы видите решение вопроса для всех клубов?

– Нужно урегулировать этот вопрос. Я знаю многих ребят, которые находятся на фронте. Клуб и корпорация «Оболонь» активно помогают. Не все афишируется, чтобы это не походило на пиар. У нас патриотическая команда и корпорация, потому что президент – патриот своего государства. Если мы хотим оставаться конкурентоспособными в футболе, это нужно урегулировать. Надеюсь, что новая команда УАФ во главе с Андреем Шевченко найдет правильное решение. Футболистам не нужны привилегии, а четкие рамки, которых они будут придерживаться.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Олег Слободян мобилизация российско-украинская война
Источник Украинский футбол
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