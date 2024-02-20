Капитан Оболони: «Надо урегулировать вопрос с повестками»

Капитан киевской «Оболони» Олег Слободян высказал мнение о мобилизации футболистов.

– «Оболонь» в межсезонье была на слуху, получив на всю команду повестки от ТЦК и СП. Вопрос бронирования футболистов стал актуальным. Каким Вы видите решение вопроса для всех клубов?

– Нужно урегулировать этот вопрос. Я знаю многих ребят, которые находятся на фронте. Клуб и корпорация «Оболонь» активно помогают. Не все афишируется, чтобы это не походило на пиар. У нас патриотическая команда и корпорация, потому что президент – патриот своего государства. Если мы хотим оставаться конкурентоспособными в футболе, это нужно урегулировать. Надеюсь, что новая команда УАФ во главе с Андреем Шевченко найдет правильное решение. Футболистам не нужны привилегии, а четкие рамки, которых они будут придерживаться.