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  4. Челси нанес очередной кадровый удар по конкуренту в АПЛ
Англия
20 февраля 2024, 19:40 | Обновлено 20 февраля 2024, 19:52
1282
2

Челси нанес очередной кадровый удар по конкуренту в АПЛ

«Пенсионеры» переманили к себе менеджера из «Брайтона»

20 февраля 2024, 19:40 | Обновлено 20 февраля 2024, 19:52
1282
2
Челси нанес очередной кадровый удар по конкуренту в АПЛ
ФК Челси Лондон

Лондонский клуб «Челси» договорился о сотрудничестве с руководителем подбора персонала клуба «Брайтон» Сэмом Джуэллом.

Джуэлл вольется в команду «синих», которая будет отвечать в «Челси» за подбор футболистов не только для основы клуба, а и других коллективов системы.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что за последние полтора года «Челси» переманил к себе из «Брайтона» 11 различных игроков и работников, включая тренера Грэма Поттера, который руководил «пенсионерами» с сентября 2022-го по апрель 2023 года.

Сейчас «Брайтон» в таблице АПЛ занимает 7-е место, у «Челси» – 10-я позиция.

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Брайтон Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник The Athletic
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Комментарии 2
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Микола Захарченко
Те , що працювало в Брайтоні , може не спрацювати в Челсі 
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+1
Sashko57
Челси уже нет, есть ньюбрайтон. Цирк.
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+1
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