Челси нанес очередной кадровый удар по конкуренту в АПЛ
«Пенсионеры» переманили к себе менеджера из «Брайтона»
Лондонский клуб «Челси» договорился о сотрудничестве с руководителем подбора персонала клуба «Брайтон» Сэмом Джуэллом.
Джуэлл вольется в команду «синих», которая будет отвечать в «Челси» за подбор футболистов не только для основы клуба, а и других коллективов системы.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что за последние полтора года «Челси» переманил к себе из «Брайтона» 11 различных игроков и работников, включая тренера Грэма Поттера, который руководил «пенсионерами» с сентября 2022-го по апрель 2023 года.
Сейчас «Брайтон» в таблице АПЛ занимает 7-е место, у «Челси» – 10-я позиция.
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