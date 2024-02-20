Челси нанес очередной кадровый удар по конкуренту в АПЛ

Лондонский клуб «Челси» договорился о сотрудничестве с руководителем подбора персонала клуба «Брайтон» Сэмом Джуэллом.

Джуэлл вольется в команду «синих», которая будет отвечать в «Челси» за подбор футболистов не только для основы клуба, а и других коллективов системы.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что за последние полтора года «Челси» переманил к себе из «Брайтона» 11 различных игроков и работников, включая тренера Грэма Поттера, который руководил «пенсионерами» с сентября 2022-го по апрель 2023 года.

Сейчас «Брайтон» в таблице АПЛ занимает 7-е место, у «Челси» – 10-я позиция.