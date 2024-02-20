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Лига чемпионов
20 февраля 2024, 20:50 | Обновлено 20 февраля 2024, 21:16
115
0

ПСВ – Боруссия Д. Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ

20 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

20 февраля 2024, 20:50 | Обновлено 20 февраля 2024, 21:16
115
0
ПСВ – Боруссия Д. Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ

20 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют ПСВ и «Боруссия» Д.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Эйндховене на стадионе «Филипс».

Ответный поединок состоится 13 марта в Дортмунде. Правило выездного гола не действует.

ПСВ – Боруссия Д. Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ

ПСВ: Бенитес, Тезе, Шутен, Боскальи, Дест, Тиллман, Верман, Сайбари, Бакайоко, Лосано, Де Йонг.

Боруссия Д: Кобель, Маатсен, Шлоттербек, Хуммельс, Райерсон, Джан, Забитцер, Ройс, Санчо, Мален, Фуллкруг.

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Боруссия Дортмунд ПСВ Лига чемпионов стартовые составы
Источник Sport.ua
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