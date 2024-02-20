ПСВ – Боруссия Д. Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ
20 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
20 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют ПСВ и «Боруссия» Д.
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Первый матч проходит в Эйндховене на стадионе «Филипс».
Ответный поединок состоится 13 марта в Дортмунде. Правило выездного гола не действует.
ПСВ – Боруссия Д. Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ
ПСВ: Бенитес, Тезе, Шутен, Боскальи, Дест, Тиллман, Верман, Сайбари, Бакайоко, Лосано, Де Йонг.
Боруссия Д: Кобель, Маатсен, Шлоттербек, Хуммельс, Райерсон, Джан, Забитцер, Ройс, Санчо, Мален, Фуллкруг.
🚨 STARTER sind da! ⭐️— Borussia Dortmund (@BVB) February 20, 2024
ℹ️ Niklas Süle fällt kurzfristig krankheitsbedingt aus. #UCL #PSVBVB pic.twitter.com/P5BNtEiTl4
Jerdy in the 🔙#PSVBVB #UCL https://t.co/iXeaTLhMIo pic.twitter.com/n68sHTP1vN— PSV (@PSV) February 20, 2024
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