20 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют ПСВ и «Боруссия» Д.

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Первый матч проходит в Эйндховене на стадионе «Филипс».

Ответный поединок состоится 13 марта в Дортмунде. Правило выездного гола не действует.

ПСВ – Боруссия Д. Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ

ПСВ: Бенитес, Тезе, Шутен, Боскальи, Дест, Тиллман, Верман, Сайбари, Бакайоко, Лосано, Де Йонг.

Боруссия Д: Кобель, Маатсен, Шлоттербек, Хуммельс, Райерсон, Джан, Забитцер, Ройс, Санчо, Мален, Фуллкруг.