2 легионера Зари не приехали в Украину. Известна причина
Кристофер Нваезе и Алиун Ндур не успели получить рабочие визы
Два легионера луганской «Зари» не приехали в Украину вместе с другими игроками клуба, сообщает ТаТоТаке.
Речь идет о нигерийском защитнике Кристофере Нваезе и сенегальском нападающем Алиуне Ндура.
Причина таких действий африканцев – отсутствие рабочих виз. Источник отмечает, что вряд ли новички примут участие в поединке 18-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы», который состоится 26 февраля в 13:00 по киевскому времени.
Ранее в Украину отказались возвращаться 3 бразильца из «Днепра-1»: Витиньо, Маркос Андре и Гильерме Варжао.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все дело в том, что команды могут встретиться в плей-офф Лиги чемпионов
Экс-теннисист подверг критике Ломаченко и Гвоздика, но похвалил Усика