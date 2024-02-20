2 легионера Зари не приехали в Украину. Известна причина

Два легионера луганской «Зари» не приехали в Украину вместе с другими игроками клуба, сообщает ТаТоТаке.

Речь идет о нигерийском защитнике Кристофере Нваезе и сенегальском нападающем Алиуне Ндура.

Причина таких действий африканцев – отсутствие рабочих виз. Источник отмечает, что вряд ли новички примут участие в поединке 18-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы», который состоится 26 февраля в 13:00 по киевскому времени.

Ранее в Украину отказались возвращаться 3 бразильца из «Днепра-1»: Витиньо, Маркос Андре и Гильерме Варжао.