Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 2 легионера Зари не приехали в Украину. Известна причина
Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 19:37 |
446
0

2 легионера Зари не приехали в Украину. Известна причина

Кристофер Нваезе и Алиун Ндур не успели получить рабочие визы

20 февраля 2024, 19:37 |
446
0
2 легионера Зари не приехали в Украину. Известна причина
X. Алиун Ндур

Два легионера луганской «Зари» не приехали в Украину вместе с другими игроками клуба, сообщает ТаТоТаке.

Речь идет о нигерийском защитнике Кристофере Нваезе и сенегальском нападающем Алиуне Ндура.

Причина таких действий африканцев – отсутствие рабочих виз. Источник отмечает, что вряд ли новички примут участие в поединке 18-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы», который состоится 26 февраля в 13:00 по киевскому времени.

Ранее в Украину отказались возвращаться 3 бразильца из «Днепра-1»: Витиньо, Маркос Андре и Гильерме Варжао.

По теме:
Капитан Оболони раскритиковал судейство в УПЛ и вспомнил скандальный эпизод
Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: «Думал, что с трудоустройством проблем не возникнет»
Капитан Оболони: «Нам по силам думать о еврокубках»
Алиун Ндур Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, почему Реал не объявляет о трансфере Мбаппе из ПСЖ
Футбол | 20 февраля 2024, 19:31 0
Стало известно, почему Реал не объявляет о трансфере Мбаппе из ПСЖ
Стало известно, почему Реал не объявляет о трансфере Мбаппе из ПСЖ

Все дело в том, что команды могут встретиться в плей-офф Лиги чемпионов

«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
Бокс | 20 февраля 2024, 17:16 10
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров

Экс-теннисист подверг критике Ломаченко и Гвоздика, но похвалил Усика

Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Теннис | 20.02.2024, 13:11
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
Футбол | 19.02.2024, 22:50
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 20.02.2024, 09:09
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50 1
Футбол
«Играть против него страшно». Миколенко назвал сложнейшего соперника в АПЛ
«Играть против него страшно». Миколенко назвал сложнейшего соперника в АПЛ
19.02.2024, 19:58
Футбол
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
19.02.2024, 07:48 23
Футбол
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
19.02.2024, 17:08 2
Бокс
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
19.02.2024, 02:29 18
Футбол
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
19.02.2024, 07:15 8
Футбол
«Не нужно даже вспоминать». Федецкий призвал забыть экс-игрока сборной
«Не нужно даже вспоминать». Федецкий призвал забыть экс-игрока сборной
19.02.2024, 15:50 2
Футбол
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
19.02.2024, 18:16 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем