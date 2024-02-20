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Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 19:15 | Обновлено 20 февраля 2024, 19:16
244
0

Капитан Оболони раскритиковал судейство в УПЛ и вспомнил скандальный эпизод

Олег Слободян считает, что арбитраж должен быть прозрачным и беспристрастным

20 февраля 2024, 19:15 | Обновлено 20 февраля 2024, 19:16
244
0
Капитан Оболони раскритиковал судейство в УПЛ и вспомнил скандальный эпизод
ФК Оболонь Киев. Олег Слободян

Капитан киевской «Оболони» Олег Слободян раскритиковал судейство в Украинской Премьер-лиге и вспомнил скандальный эпизод из матча против житомирского «Полесья».

– «Оболонь» и судейство – что-то из разряда вечного. В первом круге в матчах «Оболони» были моменты, когда судьи поступали несправедливо. Сюда можно отнести и пенальти за «степинг» против «Полесья». Далее незасчитанный гол с «Ворсклой», «Динамо». Вы видите в этом системность?

– Судейство должно быть прозрачным и беспристрастным. У нас так получается, что некоторым командам можно наступить на ногу и избежать наказания, а нас за подобное сразу же наказывают. Вы вспомнили о матче в Житомире, а там еще был эпизод, когда при нашей атаке меня толкнули головой. Факт «степинга» был – ок, но почему-то судейские ошибки постоянно именно в матчах с «Оболонью». Я не говорю о командах, которые с нами одного уровня. Заряженным помогают, а нам – нет. Мы только один пенальти пробили в первом круге.

Напомним, сегодня в судейском комитете УАФ произошли серьезные изменения – главой учреждения стала арбитр Екатерина Монзуль.

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Олег Слободян Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судейство Полесье Житомир Полесье - Оболонь
Источник Украинский футбол
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