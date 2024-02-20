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  4. Эден АЗАР: «В Саудовской Аравии топ-игроки, но не топ-команды»
Франция
20 февраля 2024, 17:08 |
266
0

Эден АЗАР: «В Саудовской Аравии топ-игроки, но не топ-команды»

Бельгиец считает, что чемпионат Франции сильнее

20 февраля 2024, 17:08 |
266
0
Эден АЗАР: «В Саудовской Аравии топ-игроки, но не топ-команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Звездный экс-вингер сборной Бельгии Эден Азар не согласен с Криштиану Роналду, который заявил, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее французской Лиги 1:

«Я с ним не согласен, но это всего лишь мнение. Если вы посмотрите на лигу Саудовской Аравии, то увидите топ-игроков, просто это не топ-команды. Я уверен, что если бы команда Лиги 1 сыграла против команды из Саудовской Аравии, то одержала бы победу.

Может быть, не так легко, как можно было бы подумать, но чемпионат Франции на хорошем уровне. Я слежу за их лигой, и у них есть талантливые игроки».

Азар начинал свою карьеру во Франции в составе «Лилля».

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Эден Азар Лига 1 (Франция) чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду
Источник The Mirror
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