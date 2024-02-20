Эден АЗАР: «В Саудовской Аравии топ-игроки, но не топ-команды»

Звездный экс-вингер сборной Бельгии Эден Азар не согласен с Криштиану Роналду, который заявил, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее французской Лиги 1:

«Я с ним не согласен, но это всего лишь мнение. Если вы посмотрите на лигу Саудовской Аравии, то увидите топ-игроков, просто это не топ-команды. Я уверен, что если бы команда Лиги 1 сыграла против команды из Саудовской Аравии, то одержала бы победу.

Может быть, не так легко, как можно было бы подумать, но чемпионат Франции на хорошем уровне. Я слежу за их лигой, и у них есть талантливые игроки».

Азар начинал свою карьеру во Франции в составе «Лилля».