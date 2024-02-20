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Англия
20 февраля 2024, 16:56 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:57
205
0

«Возвращение короля»: Манчестер Сити снял документальный фильм о Де Брюйне

Английский клуб показал, как бельгиец восстанавливался после травмы

20 февраля 2024, 16:56 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:57
205
0
«Возвращение короля»: Манчестер Сити снял документальный фильм о Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Английский «Манчестер Сити» представил документальный фильм о восстановлении полузащитника команды Кевина Де Брюйне после травмы.

32-летний хавбек получил повреждение в августе и вернулся на поле лишь в январе, пропустив, по официальным данным, 138 дней, что является самым длительным пребыванием на больничном в карьере бельгийского футболиста. 22-минутный фильм получил название «Возвращение короля».

Отметим, что после возвращения в строй Де Брюйне провел за «Манчестер Сити» восемь игр, забил два гола и отдал семь результативных передач.

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити фильмы восстановление травма колена
Источник ФК Манчестер Сити
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