«Возвращение короля»: Манчестер Сити снял документальный фильм о Де Брюйне

Английский «Манчестер Сити» представил документальный фильм о восстановлении полузащитника команды Кевина Де Брюйне после травмы.

32-летний хавбек получил повреждение в августе и вернулся на поле лишь в январе, пропустив, по официальным данным, 138 дней, что является самым длительным пребыванием на больничном в карьере бельгийского футболиста. 22-минутный фильм получил название «Возвращение короля».

Отметим, что после возвращения в строй Де Брюйне провел за «Манчестер Сити» восемь игр, забил два гола и отдал семь результативных передач.