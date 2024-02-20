Капитан Оболони: «Нам по силам думать о еврокубках»

Капитан «Оболони» Олег Слободян рассказал об амбициях киевского коллектива.

– За 9 лет вы с Назарием Федоривским и Егором Прокопенко прошли с командой весь путь по нашей футбольной пирамиде. Почему «Оболонь» долго не могла подняться в УПЛ?

– Все происходит так, как должно быть. Не могу забыть Первую лигу 2015/2016, когда мы заняли третье место. Перед началом сезона говорили, что будут выходить 3 команды, а в итоге поднялась только «Зирка». Мы выполнили задачу, а нас туда не взяли. Это был удар для всей команды.

Перед началом прошлого сезона я сказал своей жене: «Если мы сейчас не выйдем в УПЛ, тогда играть в футбол уже не вижу смысла». Разные мысли были в голове. Как итог, решили задачу с запасом, хотя могли стать чемпионами и обойти «Полесье». Формат Первой лиги нам подошел. Мы всех лидеров обыграли, а теряли очки с командами нижней части, а на втором этапе всех конкурентов обыграли.

– Каким будет следующий шаг «Оболони», если говорить о дальновидных планах?

– Я вижу, что в перспективе «Оболони» по силам финансово и по футболистам и при поддержке руководства думать о еврокубках.

Ранее Олег Слободян ответил хейтерам.