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Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 16:42 |
180
0

Капитан Оболони: «Нам по силам думать о еврокубках»

Олег Слободян рассказал об амбициях киевского коллектива

20 февраля 2024, 16:42 |
180
0
Капитан Оболони: «Нам по силам думать о еврокубках»
ФК Оболонь Киев. Олег Слободян

Капитан «Оболони» Олег Слободян рассказал об амбициях киевского коллектива.

– За 9 лет вы с Назарием Федоривским и Егором Прокопенко прошли с командой весь путь по нашей футбольной пирамиде. Почему «Оболонь» долго не могла подняться в УПЛ?

– Все происходит так, как должно быть. Не могу забыть Первую лигу 2015/2016, когда мы заняли третье место. Перед началом сезона говорили, что будут выходить 3 команды, а в итоге поднялась только «Зирка». Мы выполнили задачу, а нас туда не взяли. Это был удар для всей команды.

Перед началом прошлого сезона я сказал своей жене: «Если мы сейчас не выйдем в УПЛ, тогда играть в футбол уже не вижу смысла». Разные мысли были в голове. Как итог, решили задачу с запасом, хотя могли стать чемпионами и обойти «Полесье». Формат Первой лиги нам подошел. Мы всех лидеров обыграли, а теряли очки с командами нижней части, а на втором этапе всех конкурентов обыграли.

– Каким будет следующий шаг «Оболони», если говорить о дальновидных планах?

– Я вижу, что в перспективе «Оболони» по силам финансово и по футболистам и при поддержке руководства думать о еврокубках.

Ранее Олег Слободян ответил хейтерам.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Олег Слободян
Источник Украинский футбол
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