Стало известно, кто из футболистов Баварии «за» и «против» Тухеля

Наставник «Баварии» Томас Тухель фактически «поделил» команду на два лагеря, один из которых за дальнейшее пребывание специалиста в качестве главного тренера команды, а другой – категорически против.

Издание Bild назвало футболистов из обоих лагерей. В числе симпатиков Тухеля – Мануэль Нойер, Гарри Кейн, Лерой Сане, Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала и Эрик Дайер. Среди противников – Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Маттейс де Лигт, Серж Гнабри, Леон Горецка и Матис Тель.

Напомним, что на данный момент у «Баварии» серия из трех поражений – два в Бундеслиге и одно в Лиге чемпионов. Отставание от «Байера» в чемпионате Германии составляет восемь очков.