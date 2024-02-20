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Германия
20 февраля 2024, 16:40 |
1316
0

Стало известно, кто из футболистов Баварии «за» и «против» Тухеля

В мюнхенском клубе образовались два лагеря

20 февраля 2024, 16:40 |
1316
0
Стало известно, кто из футболистов Баварии «за» и «против» Тухеля
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Баварии» Томас Тухель фактически «поделил» команду на два лагеря, один из которых за дальнейшее пребывание специалиста в качестве главного тренера команды, а другой – категорически против.

Издание Bild назвало футболистов из обоих лагерей. В числе симпатиков Тухеля – Мануэль Нойер, Гарри Кейн, Лерой Сане, Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала и Эрик Дайер. Среди противников – Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Маттейс де Лигт, Серж Гнабри, Леон Горецка и Матис Тель.

Напомним, что на данный момент у «Баварии» серия из трех поражений – два в Бундеслиге и одно в Лиге чемпионов. Отставание от «Байера» в чемпионате Германии составляет восемь очков.

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Томас Тухель Бавария Бундеслига
Источник Bild
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