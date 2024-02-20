Адам ЛАЛЛАНА: «Де Дзерби в Ливерпуле? Не удивлюсь»
Хавбек «Брайтона» – о главном тренере команды
Полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана прокомментировал возможный переход тренера команды Роберто Де Дзерби в бывший клуб Лалланы, «Ливерпуль»:
«Я вообще не удивлюсь. Думаю, все клубы присматриваются к Роберто. На мой взгляд, он один из лучших тренеров в мире. Увидим.
Пока в тренерстве присутствует эффект домино, тренеры всегда под давлением, куда бы они ни пошли. Хотя это, наверное, и имеет смысл, у меня было ощущение, что что-то неправильно, когда Клоп объявил об уходе.
У меня было такое же чувство, когда было объявлено, что Стиви покидает «Ливерпуль». Я был в клубе. Эта гигантская футбольная фигура идет и это удивительно».
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