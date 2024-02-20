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  4. Адам ЛАЛЛАНА: «Де Дзерби в Ливерпуле? Не удивлюсь»
Англия
20 февраля 2024, 15:46 |
196
1

Адам ЛАЛЛАНА: «Де Дзерби в Ливерпуле? Не удивлюсь»

Хавбек «Брайтона» – о главном тренере команды

20 февраля 2024, 15:46 |
196
1
Адам ЛАЛЛАНА: «Де Дзерби в Ливерпуле? Не удивлюсь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Лаллана

Полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана прокомментировал возможный переход тренера команды Роберто Де Дзерби в бывший клуб Лалланы, «Ливерпуль»:

«Я вообще не удивлюсь. Думаю, все клубы присматриваются к Роберто. На мой взгляд, он один из лучших тренеров в мире. Увидим.

Пока в тренерстве присутствует эффект домино, тренеры всегда под давлением, куда бы они ни пошли. Хотя это, наверное, и имеет смысл, у меня было ощущение, что что-то неправильно, когда Клоп объявил об уходе.

У меня было такое же чувство, когда было объявлено, что Стиви покидает «Ливерпуль». Я был в клубе. Эта гигантская футбольная фигура идет и это удивительно».

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Брайтон Адам Лаллана Роберто Де Дзерби Ливерпуль
Источник talkSPORT
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GloryUkraine
 Мабуть один з найкращих варіантів для Ліверпуля, а  для Дзербі це дуже серйозний виклик. 
👍👍👍
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