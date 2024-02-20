«Футбол не обманешь». Капитан Оболони ответил своим хейтерам
Олег Слободян заявил, что не обращает внимания на критику
Капитан киевской «Оболони» Олег Слободян ответил хейтерам, которые считают, что без него на поле команда играет лучше.
– На осень пришелся отрезок, когда Вы стали получать меньше игрового времени. Это из-за травмы или тренерского решения?
– Было повреждение. Я восстановился и был готов помочь команде. Это на усмотрение главного тренера.
– На это время пришлась несколькоматчевая серия «Оболони» без поражений. Хейтеры начали говорить: «Убрали Слободяна и дела пошли вверх». Как удается выдерживать это давление?
– Давление было, есть, и будет всегда. Такова моя судьба – с ним постоянно упражняться. В детстве и юном возрасте больше рефлексировал на этот счет. Сейчас я на это не обращаю внимания. Сейчас, если брать этот период на травме, люди строят такую теорию, но я был на поле, когда мы обыграли «Днепр-1».
– Вы – непростой футболист, учитывая ваш семейный бэкграунд, со всеми вытекающими последствиями. Можно предположить, что людям, которые далеки от кухни «Оболони», проще думать поверхностно.
– Конечно. Они же не видят, кто и как тренируется, а футбол ты же не обманешь.
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