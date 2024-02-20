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  4. «Футбол не обманешь». Капитан Оболони ответил своим хейтерам
Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 15:49 |
318
0

«Футбол не обманешь». Капитан Оболони ответил своим хейтерам

Олег Слободян заявил, что не обращает внимания на критику

20 февраля 2024, 15:49 |
318
0
«Футбол не обманешь». Капитан Оболони ответил своим хейтерам
ФК Оболонь Киев. Олег Слободян

Капитан киевской «Оболони» Олег Слободян ответил хейтерам, которые считают, что без него на поле команда играет лучше.

– На осень пришелся отрезок, когда Вы стали получать меньше игрового времени. Это из-за травмы или тренерского решения?

– Было повреждение. Я восстановился и был готов помочь команде. Это на усмотрение главного тренера.

– На это время пришлась несколькоматчевая серия «Оболони» без поражений. Хейтеры начали говорить: «Убрали Слободяна и дела пошли вверх». Как удается выдерживать это давление?

– Давление было, есть, и будет всегда. Такова моя судьба – с ним постоянно упражняться. В детстве и юном возрасте больше рефлексировал на этот счет. Сейчас я на это не обращаю внимания. Сейчас, если брать этот период на травме, люди строят такую теорию, но я был на поле, когда мы обыграли «Днепр-1».

– Вы – непростой футболист, учитывая ваш семейный бэкграунд, со всеми вытекающими последствиями. Можно предположить, что людям, которые далеки от кухни «Оболони», проще думать поверхностно.

– Конечно. Они же не видят, кто и как тренируется, а футбол ты же не обманешь.

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Олег Слободян Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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