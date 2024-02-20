РУММЕНИГГЕ – о смерти Бреме: «Его радость жизни была заразительной»

Глава правления мюнхенской «Баварии» и член исполкома УЕФА Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на смерть своего бывшего партнера по сборной ФРГ Андреаса Бреме, покинувшего этот мир в возрасте 63 лет.

«Я глубоко тронут и ошеломлен известием о смерти Бреме. Мы вместе играли на чемпионате мира 1986 года в Мексике, и Андреас был отличным командным игроком, чрезвычайно преданным и надежным. Его радость жизни всегда была заразительна. Тот факт, что он покинул нас в возрасте 63 лет, меня очень расстраивает», – цитирует Румменигге Bayern & Germany в Twitter.

Напомним, Андреас Бреме провел 86 матчей за сборную Германии и забил 8 голов. Самый памятный момент в его карьере случился в финале Чемпионата мира 1990 года, где он забил победный гол в ворота сборной Аргентины, реализовав пенальти на 85-й минуте матча. За свою карьеру уроженец Гамбурга успел поиграть за такие европейские гранды, как «Бавария» и «Интер», в составе которых по одному разу выигрывал чемпионаты Германии и Италии.