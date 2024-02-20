Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РУММЕНИГГЕ – о смерти Бреме: «Его радость жизни была заразительной»
Германия
20 февраля 2024, 16:18 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:19
491
0

РУММЕНИГГЕ – о смерти Бреме: «Его радость жизни была заразительной»

Воспоминания об экс-партнере по сборной ФРГ

20 февраля 2024, 16:18 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:19
491
0
РУММЕНИГГЕ – о смерти Бреме: «Его радость жизни была заразительной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Бреме

Глава правления мюнхенской «Баварии» и член исполкома УЕФА Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на смерть своего бывшего партнера по сборной ФРГ Андреаса Бреме, покинувшего этот мир в возрасте 63 лет.

«Я глубоко тронут и ошеломлен известием о смерти Бреме. Мы вместе играли на чемпионате мира 1986 года в Мексике, и Андреас был отличным командным игроком, чрезвычайно преданным и надежным. Его радость жизни всегда была заразительна. Тот факт, что он покинул нас в возрасте 63 лет, меня очень расстраивает», – цитирует Румменигге Bayern & Germany в Twitter.

Напомним, Андреас Бреме провел 86 матчей за сборную Германии и забил 8 голов. Самый памятный момент в его карьере случился в финале Чемпионата мира 1990 года, где он забил победный гол в ворота сборной Аргентины, реализовав пенальти на 85-й минуте матча. За свою карьеру уроженец Гамбурга успел поиграть за такие европейские гранды, как «Бавария» и «Интер», в составе которых по одному разу выигрывал чемпионаты Германии и Италии.

По теме:
Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
Пилота рф, который перегнал Украине вертолет, застрелили в Испании
Скончался легендарный тренер и член Зала славы НБА
Андреас Бреме смерть Карл-Хайнц Румменигге
Источник Bayern & Germany
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо рассказал, как сорвался его переход в английский гранд
Футбол | 20 февраля 2024, 14:57 0
Легенда Динамо рассказал, как сорвался его переход в английский гранд
Легенда Динамо рассказал, как сорвался его переход в английский гранд

Александр Головко в свое время мог стать игроком «Ливерпуля»

Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Футбол | 19 февраля 2024, 18:16 7
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве

Яна Суркис выступила с громким заявлением

У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
Теннис | 19.02.2024, 18:50
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Футбол | 20.02.2024, 12:54
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
Футбол | 19.02.2024, 22:50
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 10
Футбол
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
19.02.2024, 07:15 8
Футбол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50
Футбол
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
19.02.2024, 10:42 4
Футбол
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
19.02.2024, 23:18 4
Футбол
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
19.02.2024, 07:48 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем