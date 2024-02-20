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Англия
20 февраля 2024, 16:53 |
839
0

Стало известно, сколько МЮ хочет получить за трансфер экс-уголовника

Мейсон Гринвуд будет стоить 34 миллиона фунтов стерлингов

20 февраля 2024, 16:53 |
839
0
Стало известно, сколько МЮ хочет получить за трансфер экс-уголовника
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Английский «Манчестер Юнайтед» надеется летом заработать 34 миллиона фунтов стерлингов с продажи нападающего Мейсона Гринвуда, сообщает британское издание The Sun со ссылкой на немецкий Football News.

Ранее сообщалось, что 22-летним футболистом интересуются «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Напомним, в этом сезоне на правах аренды Мейсон выступает за «Хетафе». К лету 2023 года игрок больше года находился под следствием по делу об изнасиловании собственной девушки.

В кампании 2023/24 Мейсон Гринвуд провел 24 матча за «Хетафе», отметившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7.5 миллионов евро.

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Мейсон Гринвуд Манчестер Юнайтед Хетафе трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Барселона Атлетико Мадрид
Источник The Sun
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