Стало известно, сколько МЮ хочет получить за трансфер экс-уголовника
Мейсон Гринвуд будет стоить 34 миллиона фунтов стерлингов
Английский «Манчестер Юнайтед» надеется летом заработать 34 миллиона фунтов стерлингов с продажи нападающего Мейсона Гринвуда, сообщает британское издание The Sun со ссылкой на немецкий Football News.
Ранее сообщалось, что 22-летним футболистом интересуются «Барселона» и мадридский «Атлетико».
Напомним, в этом сезоне на правах аренды Мейсон выступает за «Хетафе». К лету 2023 года игрок больше года находился под следствием по делу об изнасиловании собственной девушки.
В кампании 2023/24 Мейсон Гринвуд провел 24 матча за «Хетафе», отметившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7.5 миллионов евро.
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