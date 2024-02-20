Легенда Динамо рассказал, как сорвался его переход в английский гранд

Легендарный защитник киевского «Динамо» Александр Головко рассказал, как сорвался его переход в гранд английского футбола - мерсисайдский «Ливерпуль»:

«Да, я ездил в «Ливерпуль». На тот момент вопросы были чисто коммерческие, отсутствие современного менеджмента. Жалею ли я из-за этого? Нет, у меня через год был полуфинал Лиги чемпионов. Поэтому то такое. Я вообще не жалею ни о чем. Если это произошло, значит так надо было».

Ранее Александр Головко поделился воспоминаниями о киевском «Динамо» времен Валерия Лобановского, которому в 90-х годах не было равных в Украине.