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  4. Легенда Динамо рассказал, как сорвался его переход в английский гранд
Англия
20 февраля 2024, 14:57 |
678
0

Легенда Динамо рассказал, как сорвался его переход в английский гранд

Александр Головко в свое время мог стать игроком «Ливерпуля»

20 февраля 2024, 14:57 |
678
0
Легенда Динамо рассказал, как сорвался его переход в английский гранд
УАФ. Александр Головко

Легендарный защитник киевского «Динамо» Александр Головко рассказал, как сорвался его переход в гранд английского футбола - мерсисайдский «Ливерпуль»:

«Да, я ездил в «Ливерпуль». На тот момент вопросы были чисто коммерческие, отсутствие современного менеджмента. Жалею ли я из-за этого? Нет, у меня через год был полуфинал Лиги чемпионов. Поэтому то такое. Я вообще не жалею ни о чем. Если это произошло, значит так надо было».

Ранее Александр Головко поделился воспоминаниями о киевском «Динамо» времен Валерия Лобановского, которому в 90-х годах не было равных в Украине.

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Александр Головко Ливерпуль Динамо Киев трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник YouTube
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