Легенда Динамо рассказал, как сорвался его переход в английский гранд
Александр Головко в свое время мог стать игроком «Ливерпуля»
Легендарный защитник киевского «Динамо» Александр Головко рассказал, как сорвался его переход в гранд английского футбола - мерсисайдский «Ливерпуль»:
«Да, я ездил в «Ливерпуль». На тот момент вопросы были чисто коммерческие, отсутствие современного менеджмента. Жалею ли я из-за этого? Нет, у меня через год был полуфинал Лиги чемпионов. Поэтому то такое. Я вообще не жалею ни о чем. Если это произошло, значит так надо было».
Ранее Александр Головко поделился воспоминаниями о киевском «Динамо» времен Валерия Лобановского, которому в 90-х годах не было равных в Украине.
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