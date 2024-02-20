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20 февраля 2024, 14:56 |
141
0

Месси передал свой 8-й «Золотой мяч» в музей Барселоны

Там же хранятся все остальные трофеи аргентинца

20 февраля 2024, 14:56 |
141
0
Месси передал свой 8-й «Золотой мяч» в музей Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Экс-футболист «Барселоны» Лионель Месси передал свой 8-й «Золотой мяч» клубному музею, сообщает журналист Микель Бласкес.

Хоть аргентинец завоевал последнюю награду, уже будучи не игроком каталонского клуба, но решил отдать приз тому же музею, где хранятся и семь его предыдущих индивидуальных трофеев. «Все, что я завоевал, будучи игроком «Барселоны», находится здесь, в музее. «Золотые мячи», «Золотые бутсы», все до единого», – рассказывал как-то Лео.

Напомним, что Месси выступал за «Барселону» с 2003-го по 2021-й года. С лета прошлого года он является игроком «Интер Майами». Новый сезон MLS стартует уже 22 февраля – в стартовом туре «цапли» примут на своем поле «Реал Солт Лейк».

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Лионель Месси Золотой мяч Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник Goal.com
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