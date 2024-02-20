Месси передал свой 8-й «Золотой мяч» в музей Барселоны

Экс-футболист «Барселоны» Лионель Месси передал свой 8-й «Золотой мяч» клубному музею, сообщает журналист Микель Бласкес.

Хоть аргентинец завоевал последнюю награду, уже будучи не игроком каталонского клуба, но решил отдать приз тому же музею, где хранятся и семь его предыдущих индивидуальных трофеев. «Все, что я завоевал, будучи игроком «Барселоны», находится здесь, в музее. «Золотые мячи», «Золотые бутсы», все до единого», – рассказывал как-то Лео.

Напомним, что Месси выступал за «Барселону» с 2003-го по 2021-й года. С лета прошлого года он является игроком «Интер Майами». Новый сезон MLS стартует уже 22 февраля – в стартовом туре «цапли» примут на своем поле «Реал Солт Лейк».