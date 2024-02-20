Суркис пропустит старт сезона

Вратарь юношеской команды «Динамо» 17-летний Вячеслав Суркис не поможет своей команде в стартовых матчах сезона.

Как стало известно Sport.ua, Суркис перенес операцию по удалению аппендицита во время сборов в Турции. Поэтому он не играл в последних спаррингах U-19. Ориентировочный срок восстановления – один месяц.

Вячеслав Суркис является основным вратарем юношеской команды «Динамо». В первой части сезона он сыграл все 17 матчей команды Игоря Костюка.