Молодежные турниры20 февраля 2024, 14:18 | Обновлено 20 февраля 2024, 14:25
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Суркис пропустит старт сезона
«Динамо» U-19 осталось без основного голкипера
20 февраля 2024, 14:18 | Обновлено 20 февраля 2024, 14:25
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Вратарь юношеской команды «Динамо» 17-летний Вячеслав Суркис не поможет своей команде в стартовых матчах сезона.
Как стало известно Sport.ua, Суркис перенес операцию по удалению аппендицита во время сборов в Турции. Поэтому он не играл в последних спаррингах U-19. Ориентировочный срок восстановления – один месяц.
Вячеслав Суркис является основным вратарем юношеской команды «Динамо». В первой части сезона он сыграл все 17 матчей команды Игоря Костюка.
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