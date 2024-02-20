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20 февраля 2024, 14:18 | Обновлено 20 февраля 2024, 14:25
1379
0

Суркис пропустит старт сезона

«Динамо» U-19 осталось без основного голкипера

20 февраля 2024, 14:18 | Обновлено 20 февраля 2024, 14:25
1379
0
Суркис пропустит старт сезона
ФК Динамо. Вячеслав Суркис

Вратарь юношеской команды «Динамо» 17-летний Вячеслав Суркис не поможет своей команде в стартовых матчах сезона.

Как стало известно Sport.ua, Суркис перенес операцию по удалению аппендицита во время сборов в Турции. Поэтому он не играл в последних спаррингах U-19. Ориентировочный срок восстановления – один месяц.

Вячеслав Суркис является основным вратарем юношеской команды «Динамо». В первой части сезона он сыграл все 17 матчей команды Игоря Костюка.

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Вячеслав Суркис инсайд Динамо Киев
Источник Sport.ua
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