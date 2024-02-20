Защитник Вереса Шевченко рассказал о своем первом голе в ворота Шахтера

Защитник ровенского «Вереса» Евгений Шевченко рассказал о своем первом голе в карьере, который он забил в ворота донецкого «Шахтера».

– Вы проводите свой дебютный сезон в УПЛ. На ваш взгляд, почему «Верес» снова оказался на вылете?

– Я не могу сказать, что мы провалили первое полугодие чемпионата. Хорошо начали, отобрали очки с «Шахтером». По игре мы никому не уступали. Где-то под конец первого круга упростили игру, растеряли уверенность, нефарт. Это все привело к тому, где мы сейчас находимся.

– Домашняя игра с «Шахтером» стоит для вас особняком, ведь Вы забили свой первый гол в УПЛ. Что чувствует футболист, который забивает чемпиону в первых матчах?

– Это не передать словами. Скажу вам, что я не готовился играть с «Шахтером» в основе. Вышел с места в карьер. Хорошо, что так получилось.

– Этот матч – самый памятный для Вас в первом круге?

– Можно и так сказать.