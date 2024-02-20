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20 февраля 2024, 13:15 | Обновлено 20 февраля 2024, 13:16
161
0

Ника СИЧИНАВА: «Может, останусь в Грузии»

Футболист находится в статусе свободного агента

20 февраля 2024, 13:15 | Обновлено 20 февраля 2024, 13:16
161
0
Ника СИЧИНАВА: «Может, останусь в Грузии»
ФК Колос. Ника Сичинава

Бывший нападающий «Ингульца» и «Колоса» Ника Сичинава в интервью Sport.ua рассказал о поисках новой команды.

– Ника, вы уже определились с новой командой?

– Я сейчас в Грузии и пока что без команды.

– Вы ранее говорили, что можете вернуться в Украину. Как обстоят дела с этим вариантом?

– Да, есть и сейчас такая возможность, но семья не может со мной приехать, и поэтому из-за этого не получается. Надеюсь, скоро все закончится и мы вернемся домой!

– А вообще не против поиграть в Грузии или рассматриваете другой вариант?

– В Грузии неплохой уровень чемпионата, есть хорошие команды. В моем городе тоже команда из вышей лиги – «Поти» Колхети.

Если все нормально будет и смогу забрать семью из Финляндии, может и тут останемся. Но пока ничего конкретного. Я сейчас рассматриваю любые варианты продолжения карьеры. У меня жена и дети остались в Финляндии, так как у детей нет паспортов и не могу их забирать. Пока что ждем документы, которые должны сделать до конца месяца. Мы в посольство Украины не могли попасть 1,5 года. У нас ребенок родился там, поэтому надо было через посольство все делать, а там сейчас очень большие очереди. Вот такие дела.

Сичинава выступал за «Ингулец» с 2016 года по 2021 год и провел в составе петровской команды 134 матча, в которых забил 33 мяча и сделал девять результативных передач. В составе «Колоса» 29-летний форвард отыграл 20 матчей, забил один мяч и сделал один ассист.

Летом 2022 года Сичинава перешел на правах аренды в финский КуПС, а в последнее время выступал за «Алай Ош» из Кыргызстана, который покинул в августе прошлого года.

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Ника Сичинава Колос Ковалевка свободный агент Ингулец инсайд
Источник Sport.ua
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