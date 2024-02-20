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  4. ГОЛОВКО: «Динамо 90-х полностью подходило под философию Лобановского»
Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 13:23 |
122
0

ГОЛОВКО: «Динамо 90-х полностью подходило под философию Лобановского»

Экс-защитник «Динамо» – о звездной команде конца 90-х

20 февраля 2024, 13:23 |
122
0
ГОЛОВКО: «Динамо 90-х полностью подходило под философию Лобановского»
УАФ. Александр Головко

Бывший защитник «Динамо» Киев Александр Головко вспомнил звездную команду Валерия Лобановского конца 90-х годов прошлого века, которая добиралась до полуфинала Лиги чемпионов:

«Мне кажется, чтобы объяснить феномен киевского «Динамо» конца 90-х годов прошлого века, должно быть проведено какое-то исследование. Команды Лобановского работали по 3−4 года. И потом наступала пауза. Тут есть почва для исследований.

Мне кажется, что на тот момент подобралась группа игроков, которые полностью подходили под философию работы Лобановского, которые могли выдержать те нагрузки. Нагрузки не только физические, но и психологические. Из этой группы выбирались лучшие. Но даже их хватает на какой-то ограниченный период времени.

После этого ты полностью выходишь в ноль психологически. Ты уже просто тряпка. (Смеется). Физически еще ты можешь работать, но это уже примерно, как машина, которая просто катится. Так было с той командой, так было с каждым из нас».

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Динамо Киев Валерий Лобановский Александр Головко
Источник YouTube
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