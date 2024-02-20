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Лига Европы
20 февраля 2024, 13:29 |
290
0

Снова он. Стало известно, кто обслужит матч Лиги Европы Марсель – Шахтер

Штилер второй год кряду будет работать на ответном матче Шахтера

20 февраля 2024, 13:29 |
290
0
Снова он. Стало известно, кто обслужит матч Лиги Европы Марсель – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Марселем» и «Шахтером» обслужит немецкая судейская бригада во главе с Тобиасом Штилером.

Любопытно, что именно Штилер год назад обслуживал ответный матч украинской команды в 1/16 Лиги Европы против «Ренна». «Шахтер» сумел пройти дальше.

Первая игра между «Шахтером» и «Марселем» завершилась вничью 2:2, а второй матч пройдет 22 февраля.

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Тобиас Штилер Шахтер Донецк Марсель - Шахтер Лига Европы Марсель
Источник ФК Шахтер Донецк
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