Снова он. Стало известно, кто обслужит матч Лиги Европы Марсель – Шахтер

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Марселем» и «Шахтером» обслужит немецкая судейская бригада во главе с Тобиасом Штилером.

Любопытно, что именно Штилер год назад обслуживал ответный матч украинской команды в 1/16 Лиги Европы против «Ренна». «Шахтер» сумел пройти дальше.

Первая игра между «Шахтером» и «Марселем» завершилась вничью 2:2, а второй матч пройдет 22 февраля.