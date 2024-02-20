Лига Европы20 февраля 2024, 13:29 |
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Снова он. Стало известно, кто обслужит матч Лиги Европы Марсель – Шахтер
Штилер второй год кряду будет работать на ответном матче Шахтера
20 февраля 2024, 13:29 |
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Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Марселем» и «Шахтером» обслужит немецкая судейская бригада во главе с Тобиасом Штилером.
Любопытно, что именно Штилер год назад обслуживал ответный матч украинской команды в 1/16 Лиги Европы против «Ренна». «Шахтер» сумел пройти дальше.
Первая игра между «Шахтером» и «Марселем» завершилась вничью 2:2, а второй матч пройдет 22 февраля.
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