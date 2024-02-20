СТАХОВСКИЙ: «Поодиночке россияне описанные-обкаканные. Но с оружием...»

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, который сейчас воюет в спецподразделении СБУ Альфа, рассказал о своем опыте обмена пленных «вагнеровцев» на украинских военных.

«Я их спрашивал (перед обменом – прим), что они здесь делают, как они себе представляют, что вообще происходит? Но проблема в том, что это самый низкий сорт населения. Это люди, которые уже несколько раз были в тюрьме. 90% – за убийство. То есть, о чем с ними разговаривать? Им предложили либо сидеть в тюрьме, либо с оружием в руках убивать украинцев. Мародерить – это то, что они любят. Естественно, они выбирают более увлекательный стиль жизни и заработать еще средства.

Но знаете, что интересно, если их брать поодиночке, то они ужасно жалкие и испуганные. Но если их пятеро и у них есть автоматы, то они убьют кого угодно – и детей, и женщин. Им безразлично. У них есть эта стайная сила, она очень сильно чувствуется именно в них.

Наедине они описанные-обкаканные. А как только их много и есть оружие, чувствуют себя бесстрашными», – сказал Стаховский.