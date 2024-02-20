Хацкевич ради украинца отказался от немецкого легионера

Это зимой бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич возглавил польский клуб «Заглембе» из города Сосновец.

Белорусский специалист за короткий период времени провел кадровую революцию в команде. Хацкевич инициировал приход известных украинских футболистов – Алексея Шевченко, Алексея Довгого, Артема Поляруса и Артема Сухоцкого.

Руководство «Заглембе» было обеспокоено подписанием 31-летнего Сухоцкого, который был без команды 2,5 года. Как стало известно Sport.ua, именно Хацкевич настоял на подписании экс-игрока «Александрии», «Зари» и «Десны».

Владельцы польского клуба доверились тренеру, отказавшись от 28-летнего защитника Марселя Циманна в пользу Сухоцкого.

В воскресенье, 18 февраля, «Заглембе» на своем стадионе принимал «Прушкув» в матче 20-го тура второго по силе дивизиона Польши. Встреча завершилась поражение команды Хацкевича со счетом 0:1. Сухоцкий вышел на замену на 80-й минуте.

«Заглембе» сейчас находится на последнем, 18-м месте, имея в активе 11 очков.

В ближайшем туре команда украинцев сыграет на выезде против «Ресовии» Жешув. Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 19:00 по киевскому времени.