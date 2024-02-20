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Украина. Первая лига
20 февраля 2024, 11:35 |
308
0

Стала известна ситуация в клубе Первой лиги по задолженности по зарплате

Хмельницкое «Подолье» испытывает небольшие финансовые трудности

20 февраля 2024, 11:35 |
308
0
Стала известна ситуация в клубе Первой лиги по задолженности по зарплате
ФК Подолье. Виталий Костышин

Ранее сообщалось, что «Подолье» имело существенные долги по зарплате футболистам и тренерам еще за прошлый год. Однако в начале февраля хмельницкая команда начала подготовку ко второй части сезона в Первой лиге.

Главный тренер «Подолья» Виталий Костышин в комментарии Sport.ua прояснил ситуацию по задолженности перед игроками и тренерским штабом.

«Потихоньку решаются вопросы. Все в процессе, частично закрыли задолженность по зарплате, а частично будет выплачена позже. Могу сказать, что «Подолье» продолжит выступления в Первой лиге. Сейчас готовимся, все идет в нормальном процессе».

Сейчас футболисты из Хмельницкого занимают третье место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 20 очков.

Вторая часть сезона возобновится 23 марта. В этот день «Подолье» сыграет на выезде с ФК «Чернигов».

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Виталий Костышин Подолье Хмельницкий Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы инсайд
Источник Sport.ua
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