Стала известна ситуация в клубе Первой лиги по задолженности по зарплате
Хмельницкое «Подолье» испытывает небольшие финансовые трудности
Ранее сообщалось, что «Подолье» имело существенные долги по зарплате футболистам и тренерам еще за прошлый год. Однако в начале февраля хмельницкая команда начала подготовку ко второй части сезона в Первой лиге.
Главный тренер «Подолья» Виталий Костышин в комментарии Sport.ua прояснил ситуацию по задолженности перед игроками и тренерским штабом.
«Потихоньку решаются вопросы. Все в процессе, частично закрыли задолженность по зарплате, а частично будет выплачена позже. Могу сказать, что «Подолье» продолжит выступления в Первой лиге. Сейчас готовимся, все идет в нормальном процессе».
Сейчас футболисты из Хмельницкого занимают третье место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 20 очков.
Вторая часть сезона возобновится 23 марта. В этот день «Подолье» сыграет на выезде с ФК «Чернигов».
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