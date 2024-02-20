Триумфатор Кубка Африки назначил главного тренера

Федерация футбола Кот-д'Ивуара утвердила Эмерса Фаэ на должность главного тренера национальной сборной. Об этом сообщила федерация в соцсетях.

Напомним, 11 февраля сборная Кот-д'Ивуара победила Нигерию (2:1) в финале Кубка африканских наций.

По ходу турнира Кот-д'Ивуар отправил в отставку главного тренера Жана-Луи Гассе. После его увольнения исполняющим обязанности главного тренера ивуарийцев стал именно Фаэ. В итоге ивуарийцы стали первыми, кому удалось выиграть Кубок африканских наций, уволив главного тренера по ходу турнира.