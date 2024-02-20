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Кубок африканских наций
20 февраля 2024, 11:26 |
256
0

Триумфатор Кубка Африки назначил главного тренера

Эмерс Фаэ сменил по ходу турнира Жана-Луи Гассе и стал исполняющим обязанности

20 февраля 2024, 11:26 |
256
0
Триумфатор Кубка Африки назначил главного тренера
Федерация футбола Кот-д'Ивуара. Эмерс Фаэ (слева)

Федерация футбола Кот-д'Ивуара утвердила Эмерса Фаэ на должность главного тренера национальной сборной. Об этом сообщила федерация в соцсетях.

Напомним, 11 февраля сборная Кот-д'Ивуара победила Нигерию (2:1) в финале Кубка африканских наций.

По ходу турнира Кот-д'Ивуар отправил в отставку главного тренера Жана-Луи Гассе. После его увольнения исполняющим обязанности главного тренера ивуарийцев стал именно Фаэ. В итоге ивуарийцы стали первыми, кому удалось выиграть Кубок африканских наций, уволив главного тренера по ходу турнира.

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сборная Кот-д'Ивуара по футболу назначение тренера Кубок африканских наций 2023
Источник Facebook
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