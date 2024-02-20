Лидер Баварии покинет клуб по окончании сезона

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих решил покинуть клуб по окончанию сезона.

Как сообщает Bild, хавбек не желает оставаться в «Баварии» после ухудшения отношений с некоторыми членами команды. Он считает, что представители тренерского штаба перестали его уважать.

Отметим, что Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2025-го. В этом сезоне Киммих сыграл 25 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.