Лидер Баварии покинет клуб по окончании сезона
Киммих считает, что представители тренерского штаба перестали его уважать
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих решил покинуть клуб по окончанию сезона.
Как сообщает Bild, хавбек не желает оставаться в «Баварии» после ухудшения отношений с некоторыми членами команды. Он считает, что представители тренерского штаба перестали его уважать.
Отметим, что Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2025-го. В этом сезоне Киммих сыграл 25 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.
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