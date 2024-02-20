Стаховский рассказал, как воюет в спецподразделении СБУ Альфа

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский после начала полномасштабного вторжения россии служил в теробороне и бригаде Нацгвардии, а сейчас воюет в составе спецподразделения СБУ Альфа.

Как попал в Альфу: «Если бы у нас не было полномасштабной войны, то такого карьерного прыжка (говорит с иронией) быть не могло. Но условия, в которых находится наша страна, иногда позволяют таким вот «эксцессам», как я, появляться в не очень типичных для теннисистов местах».

Какие задачи выполняет: «Наши группы работают на линии соприкосновения. Работают очень эффективно. У нас есть расчет миномета, есть расчет FPV – они могут работать как в тандеме, так и автономно. Я был подключен больше к части FPV, как инженер дронов. Закрепляешь боевую часть на дрон, вставляешь в нее электродетонатор, подсоединяешь к сети и запускаешь его в воздух».

О возвращении из Авдеевки: «Мы были на Донецком направлении, так будет корректно. Застали тяжелые бои вокруг города, ситуация сложная, хотя количество людей, которых пи*ары теряют, безумное. Но это от слова совсем их никак не останавливает. Я участвовал в обороне Бахмута в прошлом году и помню, какие там сумасшедшие цифры потерь были у них. Прошел год, и ничего не изменилось. То есть они максимально не акцептируют свои потери, им вообще пофиг. Они пускают людей в расход, как хотят».