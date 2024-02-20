Динамо еще пытается купить защитника. Но уже нашли альтернативу
Будет играть Михавко
Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что президент «Динамо» Игорь Суркис сказал ему о продолжающихся поисках центрального защитника.
У клуба еще есть немного времени, но в команде в любом случае нашлась альтернатива – Тарас Михавко.
18-летний игрок хорошо себя проявил на сборах и готов бороться за место в основе. Сообщается, что Тарас мог дебютировать за первую команду еще осенью, когда к нему присматривался Александр Шовковской, но игрок ограничился пятью попаданиями в заявку на матчи УПЛ.
Ранее сообщалось об интересе к Михавко со стороны «Сандерленда», но футболист выбрал вариант с контрактом с киевлянами.
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