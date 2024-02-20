ПСЖ хочет переманить звездного хавбека Барселоны

Французский ПСЖ заинтересован в приобретении центрального полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

По информации сайта Sport.es, парижане готовы заплатить за голландского футболиста 60 млн евро. Хоть каталонцы не хотят расставаться с полузащитником, но, видимо, им придется пойти на это из-за финансовых трудностей. Вполне возможно, что данный трансфер осуществится ближайшим летом.

Добавим, что Френки перешел из «Аякса» в «Барселону» летом 2019-го за 86 млн евро. В нынешнем сезоне на счету голландца 24 матча и 1 гол во всех турнирах.