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  4. ПСЖ хочет переманить звездного хавбека Барселоны
Франция
20 февраля 2024, 10:04 |
420
0

ПСЖ хочет переманить звездного хавбека Барселоны

В нынешнем сезоне де Йонг провел за каталонцев 24 матча

20 февраля 2024, 10:04 |
420
0
ПСЖ хочет переманить звездного хавбека Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Французский ПСЖ заинтересован в приобретении центрального полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

По информации сайта Sport.es, парижане готовы заплатить за голландского футболиста 60 млн евро. Хоть каталонцы не хотят расставаться с полузащитником, но, видимо, им придется пойти на это из-за финансовых трудностей. Вполне возможно, что данный трансфер осуществится ближайшим летом.

Добавим, что Френки перешел из «Аякса» в «Барселону» летом 2019-го за 86 млн евро. В нынешнем сезоне на счету голландца 24 матча и 1 гол во всех турнирах.

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Френки де Йонг Барселона трансферы трансферы Ла Лиги ПСЖ трансферы Лиги 1
Источник Sport.es
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