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  4. Наполи летом продаст лучшего бомбардира Серии А
Италия
20 февраля 2024, 09:40 |
530
0

Наполи летом продаст лучшего бомбардира Серии А

Неаполитанцы планируют выручить за Осимхена более 100 млн евро

20 февраля 2024, 09:40 |
530
0
Наполи летом продаст лучшего бомбардира Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

В ближайшее летнее трансферное окно итальянский «Наполи» планирует осуществить громкий трансфер.

Неаполитанцы намерены продать лучшего бомбардира Серии А прошлого сезона нигерийца Виктора Осимхена. По данным сайта Football-Italia, игрок также не против смены команды в ближайшее время. В качестве замены африканцу руководство клуба рассматривает кандидатуры Виктора Бонифасе («Байер»), Джошуа Зиркзее («Болонья»), Сантьяго Хименеса («Фейеноорд») и Джонатана Дэвида («Лилль»).

Добавим, что Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость форварда, который в нынешнем сезоне Серии А забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи в 18 матчах, составляет 110 млн евро.

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Виктор Осимхен Наполи трансферы трансферы Серии A
Источник Football-Italia
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