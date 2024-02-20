Наполи летом продаст лучшего бомбардира Серии А

В ближайшее летнее трансферное окно итальянский «Наполи» планирует осуществить громкий трансфер.

Неаполитанцы намерены продать лучшего бомбардира Серии А прошлого сезона нигерийца Виктора Осимхена. По данным сайта Football-Italia, игрок также не против смены команды в ближайшее время. В качестве замены африканцу руководство клуба рассматривает кандидатуры Виктора Бонифасе («Байер»), Джошуа Зиркзее («Болонья»), Сантьяго Хименеса («Фейеноорд») и Джонатана Дэвида («Лилль»).

Добавим, что Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость форварда, который в нынешнем сезоне Серии А забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи в 18 матчах, составляет 110 млн евро.