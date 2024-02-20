Другие новости20 февраля 2024, 07:20 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 февраля
Важные события во всех видах спорта
20 февраля 2024, 07:20 |
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Во вторник, 20 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Манчестер Сити – Брентфорд
22:00 Интер Милан – Атлетико
22:00 ПСВ – Боруссия Дортмунд
ТЕННИС
13:00 Татьяна Мария – Элина Свитолина
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