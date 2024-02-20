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20 февраля 2024, 07:20 |
26
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 февраля

Важные события во всех видах спорта

20 февраля 2024, 07:20 |
26
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 20 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Манчестер Сити – Брентфорд

Favbet 1.19 – 8.40 – 19.00

22:00 Интер Милан – Атлетико

Favbet 1.79 – 3.80 – 5.18

22:00 ПСВ – Боруссия Дортмунд

Favbet 2.16 – 3.89 – 3.39

ТЕННИС

13:00 Татьяна Мария – Элина Свитолина

Favbet 5.35 – 1.16

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Источник Sport.ua
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