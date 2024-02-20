ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 февраля

Во вторник, 20 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Манчестер Сити – Брентфорд

1.19 – 8.40 – 19.00

22:00 Интер Милан – Атлетико

1.79 – 3.80 – 5.18

22:00 ПСВ – Боруссия Дортмунд

2.16 – 3.89 – 3.39

ТЕННИС

13:00 Татьяна Мария – Элина Свитолина

5.35 – 1.16