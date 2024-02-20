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Лига чемпионов
20 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 20 февраля 2024, 04:31
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0

Эдин ТЕРЗИЧ: «Игроки ПСВ имеют в играх много возможностей забить»

Тренер «Боруссии» Д прокомментировал игру Лиги чемпионов, которая состоится во вторник

20 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 20 февраля 2024, 04:31
35
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «Игроки ПСВ имеют в играх много возможностей забить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

20 февраля состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023/2024, в котором будут играть ПСВ и дортмундская «Боруссия». Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич дал предматчевой комментарий, в котором оценил предстоящую игру и соперников своей команды.

«Мы очень уважаем ПСВ. Они очень быстры, сильны в дриблинге и создают множество возможностей.

Чтобы владеть всем этим, вам нужен хороший план на игру, хорошие игроки и уверенность в себе, которой они обладают.

Я принципиально оптимист, и нам понадобится как владение мячом, так и контратакующий футбол, чтобы добиться успеха во вторник», – сказал Терзич.

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Боруссия Дортмунд пресс-конференция ПСВ Лига чемпионов Эдин Терзич
Источник УЕФА
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