Эдин ТЕРЗИЧ: «Игроки ПСВ имеют в играх много возможностей забить»
Тренер «Боруссии» Д прокомментировал игру Лиги чемпионов, которая состоится во вторник
20 февраля состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023/2024, в котором будут играть ПСВ и дортмундская «Боруссия». Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич дал предматчевой комментарий, в котором оценил предстоящую игру и соперников своей команды.
«Мы очень уважаем ПСВ. Они очень быстры, сильны в дриблинге и создают множество возможностей.
Чтобы владеть всем этим, вам нужен хороший план на игру, хорошие игроки и уверенность в себе, которой они обладают.
Я принципиально оптимист, и нам понадобится как владение мячом, так и контратакующий футбол, чтобы добиться успеха во вторник», – сказал Терзич.
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