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Лига чемпионов
20 февраля 2024, 03:20 | Обновлено 20 февраля 2024, 03:50
21
0

Петер БОШ: «Боруссия может хорошо контратаковать»

Главный тренер ПСВ оценил соперника в 1/8 финала ЛЧ

20 февраля 2024, 03:20 | Обновлено 20 февраля 2024, 03:50
21
0
Петер БОШ: «Боруссия может хорошо контратаковать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Бош

Главный тренер нидерландского ПСВ Петер Бош рассказал об ожиданиях от игры своей команды пртив дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/2024, который состоится 20 февраля. Начало – в 22:00 по Киеву.

«Боруссия» может хорошо контратаковать, а также у них есть игроки, способные развернуть хорошую позиционную игру.

Йохан Бакайоко тренировался с командой вчера, так что он, безусловно, на правильном пути.

Надеюсь, публика поддержит команда из стартового свистка», – сказал Бош.

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Петер Бош пресс-конференция ПСВ Боруссия Дортмунд Лига чемпионов
Источник УЕФА
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