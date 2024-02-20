Петер БОШ: «Боруссия может хорошо контратаковать»

Главный тренер нидерландского ПСВ Петер Бош рассказал об ожиданиях от игры своей команды пртив дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/2024, который состоится 20 февраля. Начало – в 22:00 по Киеву.

«Боруссия» может хорошо контратаковать, а также у них есть игроки, способные развернуть хорошую позиционную игру.

Йохан Бакайоко тренировался с командой вчера, так что он, безусловно, на правильном пути.

Надеюсь, публика поддержит команда из стартового свистка», – сказал Бош.