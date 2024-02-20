Диего СИМЕОНЕ: «Мне нравится, как играет Интер»
Тренер «Атлетико» прокомментировал предстоящую игру Лиги чемпионов
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о своем отношении к миланскому «Интеру», с которым его команда будет играть матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это будет очень сложная игра. «Интер» чрезвычайный сейчас, мне нравится, как они играют.
В прошлом году они совершили прекрасное путешествие в этом турнире. У меня все еще прекрасные воспоминания о моем времени в Милане», – сказал Симеоне, который в 1997-1999 годах выступал за миланцев.
Игра 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/2024 «Интер» – «Атлетико» состоится 20 февраля, начало – 22:00 по Киеву.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
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