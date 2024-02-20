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Лига чемпионов
20 февраля 2024, 03:00 | Обновлено 20 февраля 2024, 03:28
36
0

Диего СИМЕОНЕ: «Мне нравится, как играет Интер»

Тренер «Атлетико» прокомментировал предстоящую игру Лиги чемпионов

20 февраля 2024, 03:00 | Обновлено 20 февраля 2024, 03:28
36
0
Диего СИМЕОНЕ: «Мне нравится, как играет Интер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о своем отношении к миланскому «Интеру», с которым его команда будет играть матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это будет очень сложная игра. «Интер» чрезвычайный сейчас, мне нравится, как они играют.

В прошлом году они совершили прекрасное путешествие в этом турнире. У меня все еще прекрасные воспоминания о моем времени в Милане», – сказал Симеоне, который в 1997-1999 годах выступал за миланцев.

Игра 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/2024 «Интер» – «Атлетико» состоится 20 февраля, начало – 22:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Интер Милан Атлетико Мадрид пресс-конференция Лига чемпионов Интер - Атлетико Диего Симеоне
Источник УЕФА
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