Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Атлетико – фантастическая команда»
Лига чемпионов
20 февраля 2024, 02:40 | Обновлено 20 февраля 2024, 03:07
134
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Атлетико – фантастическая команда»

Главный тренер «Интера» похвалил соперников перед игрой Лиги чемпионов

20 февраля 2024, 02:40 | Обновлено 20 февраля 2024, 03:07
134
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Атлетико – фантастическая команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал соперника своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланцы сыграют против мадридского «Атлетико».

«Атлетико» – фантастическая команда, играющая на высоком уровне уже несколько лет.

Будет очень приятно снова увидеть Диего Симеоне. Он был фантастическим одноклубником, и я всегда знал, что из него получится отличный тренер», – сказал Индзаги.

Игра 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/2024 «Интер» – «Атлетико» состоится 20 февраля, начало – 22:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

По теме:
Эдин ТЕРЗИЧ: «Игроки ПСВ имеют в играх много возможностей забить»
Петер БОШ: «Боруссия может хорошо контратаковать»
Диего СИМЕОНЕ: «Мне нравится, как играет Интер»
Интер Милан Атлетико Мадрид Лига чемпионов Интер - Атлетико пресс-конференция Симоне Индзаги
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо жестко высказался об экс-игроке сборной Украины, победившем Баварию
Футбол | 19 февраля 2024, 13:56 7
Сабо жестко высказался об экс-игроке сборной Украины, победившем Баварию
Сабо жестко высказался об экс-игроке сборной Украины, победившем Баварию

Бывший наставник «Динамо» поделился мыслями об Иване Ордеце

Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Бокс | 19 февраля 2024, 17:08 0
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?

Помимо Александра, в топ попал и его промоутер Красюк

Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Футбол | 19.02.2024, 07:48
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Гол Цыганкова не помог. Жирона уступила Атлетику в Бильбао
Футбол | 20.02.2024, 00:04
Гол Цыганкова не помог. Жирона уступила Атлетику в Бильбао
Гол Цыганкова не помог. Жирона уступила Атлетику в Бильбао
Атлетик – Жирона – 3:2. Мяч Цыганкова не помог. Видео голов и обзор игры
Футбол | 20.02.2024, 00:30
Атлетик – Жирона – 3:2. Мяч Цыганкова не помог. Видео голов и обзор игры
Атлетик – Жирона – 3:2. Мяч Цыганкова не помог. Видео голов и обзор игры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топурия жестоко нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC
Топурия жестоко нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC
18.02.2024, 08:00 4
MMA
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
18.02.2024, 07:41 7
Футбол
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 9
Футбол
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
19.02.2024, 15:33 3
Футбол
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
18.02.2024, 10:50 1
Футбол
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
18.02.2024, 12:22 56
Футбол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем