Симоне ИНДЗАГИ: «Атлетико – фантастическая команда»
Главный тренер «Интера» похвалил соперников перед игрой Лиги чемпионов
Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал соперника своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланцы сыграют против мадридского «Атлетико».
«Атлетико» – фантастическая команда, играющая на высоком уровне уже несколько лет.
Будет очень приятно снова увидеть Диего Симеоне. Он был фантастическим одноклубником, и я всегда знал, что из него получится отличный тренер», – сказал Индзаги.
Игра 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/2024 «Интер» – «Атлетико» состоится 20 февраля, начало – 22:00 по Киеву.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
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