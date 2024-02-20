Симоне ИНДЗАГИ: «Атлетико – фантастическая команда»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал соперника своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланцы сыграют против мадридского «Атлетико».

«Атлетико» – фантастическая команда, играющая на высоком уровне уже несколько лет.

Будет очень приятно снова увидеть Диего Симеоне. Он был фантастическим одноклубником, и я всегда знал, что из него получится отличный тренер», – сказал Индзаги.

Игра 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/2024 «Интер» – «Атлетико» состоится 20 февраля, начало – 22:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.