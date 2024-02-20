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WTA
20 февраля 2024, 00:42 | Обновлено 20 февраля 2024, 01:31
79
0

Ига Свёнтек – Слоан Стивенс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Дубае

20 февраля 2024, 00:42 | Обновлено 20 февраля 2024, 01:31
79
0
Ига Свёнтек – Слоан Стивенс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

20 февраля первая ракетка мира Ига Свёнтек начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.

Во втором раунде полька сразится с американкой Слоан Стивенс (№41 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте №3 после матча Азаренко – Рыбакина. Ориентировочное время начала матча – не ранее 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, американка пока не выигрывала.

Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Элиной Свитолиной (№20 WTA) или Татьяной Марией (№54 WTA).

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Источник Sport.ua
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