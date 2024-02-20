Ига Свёнтек – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Дубае
20 февраля первая ракетка мира Ига Свёнтек начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.
Во втором раунде полька сразится с американкой Слоан Стивенс (№41 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте №3 после матча Азаренко – Рыбакина. Ориентировочное время начала матча – не ранее 17:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, американка пока не выигрывала.
Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Элиной Свитолиной (№20 WTA) или Татьяной Марией (№54 WTA).
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