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WTA
20 февраля 2024, 00:05 | Обновлено 20 февраля 2024, 00:07
45
0

Юлия Стародубцева – Эмилиана Аранго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Пуэрто-Вальярта

20 февраля 2024, 00:05 | Обновлено 20 февраля 2024, 00:07
45
0
Юлия Стародубцева – Эмилиана Аранго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

20 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№135 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Пуэрто-Вальярта (Мексика).

В первом раунде украинка сыграет против Эмилианы Аранго из Колумбии (№119 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Контрерас – Сарасуа. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против американки Саши Викери (№137 WTA).

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Эмилиана Аранго Юлия Стародубцева смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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