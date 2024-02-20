Юлия Стародубцева – Эмилиана Аранго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№135 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Пуэрто-Вальярта (Мексика).

В первом раунде украинка сыграет против Эмилианы Аранго из Колумбии (№119 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Контрерас – Сарасуа. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против американки Саши Викери (№137 WTA).

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