WTA20 февраля 2024, 00:05 | Обновлено 20 февраля 2024, 00:07
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Юлия Стародубцева – Эмилиана Аранго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Пуэрто-Вальярта
20 февраля 2024, 00:05 | Обновлено 20 февраля 2024, 00:07
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20 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№135 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Пуэрто-Вальярта (Мексика).
В первом раунде украинка сыграет против Эмилианы Аранго из Колумбии (№119 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Контрерас – Сарасуа. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против американки Саши Викери (№137 WTA).
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