ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
Удар украинского вингера отразил голкипер команды соперника
Сегодня, 19 февраля 2024 года, проходит матч 25-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» Бильбао и «Жироной». После первого тайма счет в матче - 1:0 в пользу команды-хозяина.
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На 9-й минуте поединка украинский вингер Виктор Цыганков мог нивелировать преимущество басков красивым голом. Артем Довбик отдал передачу в правый фланг на своего соотечественника, который в одно касание пробил по воротам Унаи Симона. К сожалению, голкипер парировал выстрел от экс-игрока киевского «Динамо».
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
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